Studente colpito con una pala  

Colpito con violenza alla testa con una pala da giardino, da un compagno, durante la ricreazione. «Per fortuna è stata usata di piatto. Se fosse stata di taglio non so come sarebbe andata a finire». A parlare è L.A., padre del diciassettenne di Assemini vittima della violenta aggressione, avvenuta all’interno di una scuola superiore di Pula (nomi e ulteriori dettagli sono omessi vista la giovane età dei coinvolti).

Il racconto

Il grave episodio risale a lunedì scorso. I protagonisti hanno deciso di parlarne solo adesso: «Siamo in attesa di capire quali contromisure si intende adottare per tutelare nostro figlio, che se l’è vista davvero brutta. Se non è stato un tentato omicidio, poco ci manca». Oggi i genitori del giovane incontreranno un avvocato, Mauro Trogu, per decidere se compiere ulteriori passi. Stando alle testimonianze, a colpire con il badile, per ben quattro volte, è stato un minorenne che vive una situazione di disagio. «Tra lui e mio figlio non c’era stato nessuno screzio precedente», assicura il padre della vittima. Il ragazzo, con il volto e gli abiti coperti di sangue, era stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Cagliari, a bordo di un’ambulanza: i profondi tagli al capo, alla nuca e nella parte anteriore, sono stati curati con numerosi punti di sutura. La prognosi parla di quindici giorni di cure. Ma sarebbe potuta andare andare molto peggio.

La denuncia

All’indomani dell’aggressione i genitori si erano presentati nella stazione dei carabinieri di Pula. I militari, guidati dal comandante Bruno Caruso, sanno di doversi muovere in un contesto difficile, per il profilo complesso dell’aggressore. «Noi vorremmo che la scuola prendesse provvedimenti», sottolinea il padre del giovane studente ferito, «un istituto di istruzione dovrebbe essere un luogo sicuro. Sappiamo che c’è stato l’invito ai genitori dell’aggressore affinché non lo mandino più a scuola. Vorremmo maggiori certezze».