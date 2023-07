Studentato, ufficiale l’accordo ventennale tra Ersu e Comune 

L’accordo tra Ersu - l'ente regionale per il diritto allo studio - e Comune è ufficiale: al centro dell’intesa la nascita di uno studentato per gli universitari al posto dell’ex casa del pensionato di via Cilea.

Nei giorni scorsi la Giunta ha detto sì allo schema di contratto di comodato gratuito - per vent’anni - per l’utilizzo dello stabile chiuso e abbandonato da anni. Un ulteriore passaggio - dopo il sì in Giunta e in Consiglio comunale - che concretizza l’operazione rinascita della struttura, con la convinzione dei vertici del Comune che «con l’apertura al pubblico di tale servizio fondamentale per gli utenti venga perseguito un interesse pubblico, anche in considerazione della portata metropolitana della localizzazione che andrà a soddisfare un bacino territoriale sovracomunale». Sullo sfondo c’è la convezione stipulata di recente con l’Università, che di fatto sancisce una collaborazione strutturata al fine di conseguire uno stretto collegamento tra le attività che rientrano nell’ambito accademico e lo sviluppo della città. E la rinascita dell’ex casa della solidarietà, sempre in via Cilea, come centro per i senzatetto, insieme allo stabile di via Bizet che sarà riaperto dalla Asl come centro per i diabetici.

