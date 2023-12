Strutture sportive, fondi in arrivo 

Il Comune di Gonnosfanadiga ha ottenuto un finanziamento regionale da 250mila euro destinato alle strutture sportive del paese. I fondi serviranno a finanziare gli interventi di riqualificazione di impianti che necessitano di manutenzioni. «Le risorse serviranno per il campo comunale di via Foscolo e già martedì ci riuniremo per programmare i lavori», dice al telefono l’assessore comunale allo Sport Andrea Sogus che attende anche di conoscere l’esito di un altro bando al quale l’amministrazione ha partecipato per poter realizzare la manutenzione straordinaria in altri spazi destinati allo sport.

Ad annunciare l’arrivo del finanziamento da 250mila euro è stato il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris che su Facebook ha ringraziato l’assessore allo sport Andrea Biancareddu: «Abbiamo ricevuto 250.000 euro di finanziamento per le strutture sportive, e per questo ringrazio l’assessore Biancareddu e il mio omonimo Andrea Floris che hanno accolto le nostre istanze».

La prossima settimana sarà dunque decisiva per la programmazione delle opere molto attese in paese. Oltre al campo sportivo di via Foscolo, anche la palestra e altri siti comunali potrebbero essere riqualificati.

Il sindaco Floris, interpellato su tempi e modi in cui verranno spesi i fondi appena stanziati dalla Regione, ha preferito non rispondere.

