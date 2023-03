Strutture ricettive, via alla formazione 

Occhi puntati sulla valorizzazione turistica attraverso la formazione degli operatori e la collaborazione di una ditta specializzata. L’amministrazione comunale di Calasetta che da tempo si avvale della collaborazione di una ditta esperta nel settore turistico, ha stabilito di continuare ad avvalersi della sua consulenza.

Proprio per questo, nei giorni scorsi ha deliberato la volontà di integrare il contratto stipulato con la “Sardinian Way”, alla quale ha chiesto attraverso l’integrazione del contratto, la realizzazione di tre eventi. Tre appuntamenti ai quali parteciperanno gli addetti ai lavori per una formazione dedicata. Si parte dall’analisi dei bisogni che verrà fatta dalla stessa ditta con la somministrazione di un questionario a chi lavora direttamente nel settore. Poi al via i tre corsi di formazione, ovvero lezioni specifiche tenute da esperti. (s. g.)

