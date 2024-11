Strutture ricettive al completo per le sagre della Barbagia 

Una domenica d’autunno in Barbagia premia ancora una volta Desulo e Mamoiada, consacrate meta prediletta dei visitatori. Complice il buon clima, fin dal primo mattino, anche ieri migliaia hanno invaso i due paesi, con file di auto e bus provenienti da ogni angolo dell’Isola. A Desulo l’edizione numero 33 della “Montagna produce” è una full immersion fra fiere dell’agroalimentare, giochi in legno, mostre culturali e artigiane, fra il rione di Ovolaccio e la via principale. Dal pomeriggio in poi, l’appuntamento finale del festival “Desulo in festa” in una “Pracc’e garage”, gremita dal pubblico delle grandi occasioni.

Per “Sas Tappas” di Mamoiada, reduce dal successo di sabato con la sfilata dei Mamuthones e degli Issohadores, ieri un fiume di curiosi dalla via principale ha raggiunto le viuzze del centro storico. Qui le lavorazioni di pasta fresca, torrone, “sevadas” e del dolce tipico “su gattò”. Centinaia le visite al museo del Maschere riaperto nei giorni scorsi, con i turisti incantati dalla vestizione dell’abito tradizionale e dal Cannonau, degustato nelle cantine. Festa fino a tarda sera nel pub agricolo a due passi dalla piazza del Municipio, troppo piccola per contenere tutti.

Soddisfatti gli amministratori comunali di entrambe le comunità anche perché si è registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive locali e del circondario.



RIPRODUZIONE RISERVATA