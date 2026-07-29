VaiOnline
Lanusei.
30 luglio 2026 alle 00:48

«Strutture nuove, problemi vecchi: la sanità soffre» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fabrizio Meloni riconosce alla Regione l’impegno per garantire risorse finanziarie utili a potenziare la sanità, ma senza muscoli rimettere in sesto i servizi è missione impossibile. È questo il punto centrale evidenziato dal segretario generale della Cisl Fp Ogliastra. «L’attivazione delle nuove strutture territoriali, come le case di comunità e l’ospedale di comunità, non può avvenire senza una programmazione complessiva capace di garantire anche il funzionamento dei servizi già esistenti».

Secondo Meloni, il percorso avviato sta mettendo sotto pressione reparti ospedalieri e servizi territoriali che già oggi operano in una situazione di forte sofferenza.«Nuove strutture, vecchie criticità: la sanità ogliastrina resta in affanno».

L’esponente Cisl mette a nudo le criticità: «Il personale dell'azienda sanitaria deve essere considerato una risorsa complessiva. Non può essere semplicemente diviso tra un servizio e un altro. Serve una programmazione capace di garantire il funzionamento dell’intero sistema sanitario: le nuove strutture che stanno nascendo, ma anche quelle già presenti, che oggi vivono importanti criticità organizzative e assistenziali».

Secondo il sindacato, il problema non riguarda soltanto la disponibilità delle risorse, ma soprattutto la capacità di utilizzarle in modo equilibrato, evitando che il potenziamento di nuovi servizi avvenga a discapito delle strutture già esistenti, senza un contestuale rafforzamento delle stesse, ancor oggi in condizioni di forte sofferenza. «Abbiamo più volte segnalato queste criticità ai vertici aziendali, offrendo disponibilità al confronto e alla ricerca di soluzioni - sottolinea Meloni - ma quanto emerge oggi dai servizi dimostra che le risposte adottate non sono state sufficienti».

Infine, la Cisl Fp richiama l’attenzione sul periodo estivo, segnato dal notevole incremento della popolazione in Ogliastra. «L’aumento del carico assistenziale dovuto alle presenze turistiche, sommato alle carenze di personale e alle criticità organizzative, sta mettendo ulteriormente sotto pressione i servizi. L’obiettivo deve essere migliorare i servizi, non trasferire le criticità da un settore all’altro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

A oggi non esiste uno studio sugli eventuali effetti in Sardegna, «ma sarebbe necessario»

«Il verdetto degli scienziati: il solare altera il microclima»

Il monito di Giuseppe Pulina, docente dell’Università di Sassari: «Le modifiche al bilancio energetico locale sono una criticità» 
Al. Car.
L’allarme

L’Isola della marijuana: c’è il 59% delle piante sequestrate in tutta Italia

Attività di polizia, numeri inquietanti: 121mila arbusti sui 206mila totali  
Enrico Fresu
L’inchiesta.

I “droni sardi” all’Antimafia

Andrea Busia
La tragedia

«Simone ci chiede di continuare  a vivere anche per lui»

Bari Sardo, l’omelia del parroco  La madre dell’ucciso: grazie a tutti 
Roberto Secci
Le strade

Riaperti i viadotti sulla 131 Dcn Le gallerie? Nel ‘27

Si può passare nel tunnel di Siniscola ma per Nuoro e Sedilo c’è da attendere 
Fabio Ledda
Vicenza

«Il reporter si è fatto l’attentato da sé»

I Pm: il 20enne comprò online le bombole incendiate a maggio sotto casa sua 