Strutture comunali in concessione, scoppia la polemica 

Una richiesta di chiarimenti per capire in che modo vengono concesse le strutture comunali come il teatro, l’anfiteatro, il capannone polivalente e altri edifici. È questo quanto chiedono di sapere i consiglieri comunali di minoranza Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Bebo Casu, Nicola Ennas e Angela Canargiu con una interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea e all’assessore alla cultura Riccardo Pinna. «Sono arrivate – rimarcano gli esponenti della minoranza – molteplici segnalazioni provenienti da associazioni e numerosi cittadini che riguardano l’utilizzo e la concessione delle strutture comunali, che vengono richieste e utilizzate da associazioni e società per le loro attività annuali con le tariffe approvate da questo Comune. Queste strutture vengono concesse con delibera di giunta ma in qualche caso trovano il parere sfavorevole del funzionario incaricato». Inoltre i consiglieri fanno presente che da regolamento sono state concesse le strutture comunali ad associazioni non locali, applicando le tariffe dovute al Comune di San Gavino: «Al momento – aggiungono – non ci risulta alcuna modifica al regolamento o alle determine delle tariffe utilizzate per l’anno corrente. Vogliamo sapere se sono previste delle modifiche. Chiediamo una risposta scritta nel prossimo Consiglio. ( g. pit. )

