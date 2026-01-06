«Struttura inagibile, niente gare di atletica» 

Sale la polemica a Iglesias per l’annullamento di alcune gare di atletica leggera indoor che avrebbero dovuto svolgersi presso il Centro Polifunzionale Ceramica “Gigi Riva”.

Lo stop

A darne conferma è la Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) dopo un sopralluogo: «Si rileva che attualmente la struttura non presenta le condizioni minime per la sua corretta agibilità. – si legge in una nota – Le quattro manifestazioni delle discipline di velocità, ostacoli e salti (validi per la stagione federale regionale indoor) previste per il 10 e 11 gennaio si svolgeranno in altra sede».

Un brutto ritorno di immagine per il circuito sportivo iglesiente e per la città che, solo qualche settimana fa, ha accolto lo storico passaggio per la prima volta nella storia, della Fiamma Olimpica. «Un’amministrazione che si candida a ospitare delle importanti manifestazioni di atletica - è il commento di Luigi Biggio, consigliere di opposizione e appassionato runner - non deve aspettare il sopralluogo della Fidal ma deve avere le competenze per rispettare i protocolli così da rendere l’impianto in regola: sarebbe bastato leggere le normative a riguardo»

Il Comune

Un pasticcio nel quale, secondo l’assessore allo sport Vito Spiga, hanno giocato diversi fattori a sfavore: «Abbiamo ricevuto il rapporto della Federazione, in cui erano elencate le priorità su cui mettere mano - spiega lo stesso amministratore - in tempi molto ristretti che, complici anche le festività natalizie, non ci hanno permesso di intervenire sollecitamente». C’è anche un aspetto prettamente burocratico: «L’impianto di Ceramica - continua l’assessore Spiga - nel corso degli anni ha ospitato decine di eventi simili e non si sono mai verificati problemi di mancanza dei requisiti di idoneità o sicurezza. Evidentemente sono cambiati alcuni parametri e, sotto questo punto di vista, l’amministrazione è pronta a recepire e attuare tutte le procedure che la Federazione ci vorrà indicare per fare in modo che in futuro non abbiano più a verificarsi simili problematiche». Una collaborazione tra le parti rimarcata anche dalla presidente della Fidal Manuela Caddeo: «I rapporti con l’amministrazione comunale sono ottimi e stiamo lavorando insieme per la realizzazione delle future manifestazioni già in programma».

Sullo sfondo della questione però appare, come fa notare lo stesso Spiga, un altro aspetto, questa volta di natura economica e progettuale: «La riorganizzazione della nuova Provincia ha aperto ulteriori prospettive anche nel settore sportivo: l’ente intermedio ha in programma di intervenire sulle strutture polifunzionali, come quella di Ceramica, per eseguire i lavori necessari al loro pieno utilizzo. Per questo è doveroso un piano di stretta collaborazione tra amministrazioni locali e Provincia per individuare le priorità e ottimizzare gli investimenti e le risorse a disposizione».

