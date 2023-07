«Strumento straordinario al servizio della filiera» 

Un contributo importante per l’avvio del percorso per l’Igp è arrivato dall’Università di Sassari. «L’identificazione dei suinetti nati e allevati in Sardegna è uno strumento potenzialmente straordinario a disposizione degli operatori della filiera suinicola regionale che intendono investire per consolidare sul mercato uno dei più importanti prodotti della cultura culinaria della Sardegna», evidenzia Gianni Battacone, docente di Scienze e tencologie zootecniche del Dipartimento di Agraria. «Il conseguimento dell'Igp per il porcetto di Sardegna consentirà di tutelarne gli standard qualitativi e di fornire ai consumatori le garanzie sul rispetto del disciplinare di produzione e quindi di guidarne le sue scelte al consumo». Alessandro Mazzette, che coordina il Comitato scientifico, evidenzia che «abbiamo lavorato alla stesura di un disciplinare di produzione che potesse raccogliere le istanze presentate dai produttori di tutta la Sardegna. Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importante, trovando la sintonia che negli ultimi decenni è mancata in questa filiera. Siamo consapevoli che questo sarà percorso virtuoso e darà un valore aggiunto non solo alla filiera del suino ma a tutto il nostro territorio».

