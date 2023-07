Strumenti sardi per i bambini 

Oggi alle 9.30 nella biblioteca comunale “Egidio Porcu” appuntamento con “Sonus Antigus”. La società di servizi culturali Suìa, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Gerrei, organizza l’evento che è parte del progetto “Su Gerrei in sardu”. L’evento è aperto a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, che avranno la possibilità di conoscere gli strumenti musicali tipici della Sardegna. Potranno confrontarsi con gli strumenti della tradizione (launeddas, su sulitu, su sonetu e sa trunfa), ma scoprire gli strumenti “da rumore” utilizzati nei riti della Settimana santa (matracas e mumudinus). Ad accompagnare i bambini in questo viaggio culturale saranno gli operatori linguistici, Alessandro Podda e Ivan Marongiu. L’incontro vuole avvicinare i bambini alla musica tradizionale, ma per valorizzare la lingua sarda . (s. m.)

