Strumenti guasti, atterraggio d’emergenza 

Il piano di emergenza all’aeroporto è scattato verso le 15: succede ogni tanto, ma con la differenza che quella di ieri non era affatto un’esercitazione. L’aereo in difficoltà, che potenzialmente correva il rischio di schiantarsi all’atterraggio, c’era davvero: il comandante di un Boeing della compagnia Ryanair, in volo da Cracovia e diretto proprio a Cagliari, ha dato l’allarme alla torre di controllo del “Mario Mameli” di Elmas: un malfunzionamento della strumentazione di bordo rendeva insicuro l’atterraggio, e non c’era tempo perché - giunto ormai a destinazione - il Boeing non aveva molto carburante.

Squadre schierate

È scattato così il piano di emergenza varato da Sogaer, che prevede in ogni dettaglio tutto ciò che si deve fare e chi deve occuparsene, senza alcun bisogno di un coordinamento. Vicino alla pista del “Mario Mameli” si sono schierati i sette mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, mentre dalla caserma di viale Marconi è giunta un’ulteriore squadra. C’erano anche i sommozzatori e una motovedetta dei Vigili del fuoco, in quanto lì c’è la laguna di Santa Gilla. Si sono aggiunti la Polizia di frontiera, il personale di Sogaerdyn (la società che si occupa di diverse operazioni aeroportuali) e di Sogaer Security. Sempre all’aeroporto erano presenti diverse ambulanze del 118, preavvisato dell’emergenza e pronto a far scattare il piano straordinario per i pronto soccorso degli ospedali.

Il Boeing atterra

Un gigantesco spiegamento di forze pronto a intervenire, ma nella speranza che nulla accadesse. E così è andata: verso le 15.30 il Boeing di Ryanair è atterrato senza assistenza e i responsabili dell’aerostazione hanno imposto al comandante di raggiungere una piazzola di parcheggio molto lontana dall’aerostazione. È stato lì che sono sbarcati i 186 passeggeri del volo Cracovia - Cagliari e l’equipaggio del velivolo sul quale si era verificata l’anomalia nella strumentazione. Sul velivolo sono immediatamente saliti i tecnici per riparare il guasto.

Il piano dello scalo

L’emergenza a Elmas, come prevedono i piani già collaudati con le periodiche esercitazioni che hanno lo scopo di rendere fluida la macchina dei soccorsi in caso di sciagura aerea, ha richiesto ovviamente la priorità dell’uso della pista per il volo che segnalava difficoltà a bordo. Altri due voli, in arrivo da Milano e da Catania, sono stati deviati ad Alghero in attesa della fine dell’emergenza, e poi hanno ripreso la rotta verso Elmas, dove sono atterrati in ritardo. Ed è stato così che un’emergenza vera si è trasformata in una nuova esercitazione.

