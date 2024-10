Strozzò la moglie, si impicca in cella. E la figlia esulta sui social 

BARI. Sei emoticon che festeggiano per commentare la notizia del suicidio del padre. «Sono tutte le preghiere che abbiamo fatto per mamma», si legge poi in un messaggio diretto a sua cugina. Questo il post pubblicato ieri su Facebook da Antonella Lacarpia, una delle quattro figlie di Giuseppe Lacarpia e Maria Arcangela Turturo.

Poche ore prima l’uomo, 65 anni, si era tolto la vita nel carcere di Bari nel quale era recluso perché accusato dell’omicidio della donna, 60enne. «Non meriti neanche il paradiso! Cugina ti voglio bene, tua madre si è fatta giustizia da sola... il karma ritorna indietro», ha scritto, come commento al post, una cugina di Antonella Lacarpia.

Sul suicidio di Giuseppe Lacarpia la Procura di Bari disporrà approfondimenti, gli inquirenti ieri sera valutavano se disporre l’autopsia. Il femminicidio di cui era accusato risale alla notte tra 5 e 6 ottobre a Gravina in Puglia (Bari): secondo la ricostruzione dell’accusa Lacarpia, di ritorno da una festa in famiglia con la moglie, ha dato fuoco all’auto mentre la donna era dentro e poi, quando ha provato a fuggire, l’ha finita a mani nude. Fermato a poche ore dal fatto, si è difeso sostenendo di aver cercato di rianimare la moglie dopo che, a causa di un incidente, l’auto aveva preso fuoco. Ma la donna prima di morire lo aveva accusato parlando con gli agenti e una delle figlie.

Il suicidio è della notte fra lunedì e ieri. Lacarpia si è impiccato a un letto della cella che condivideva con altri sette detenuti. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni, ma l’intervento della polizia penitenziaria non è servito a salvargli la vita. Secondo quanto si è appreso, non avrebbe lasciato biglietti o messaggi.

