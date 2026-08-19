Stroncato da un malore sullo yacht 

Tragedia a bordo di uno yacht partito da Olbia, dove, ieri mattina, un uomo di 74 anni, di nazionalità svizzera, è stato trovato privo di vita, presumibilmente dopo essere stato colto da un malore.

L’emergenza è scattata circa mezz’ora dopo che l’imbarcazione aveva preso il largo. Ad accorgersi della tragedia la moglie che ha trovato il marito privo di sensi in cabina. Ricevuta via radio la richiesta di soccorso, la Capitaneria di porto di Olbia ha attivato il 118 e coordinato le operazioni di intervento.

Nel frattempo, lo yacht ha fatto rientro al porto ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. A bordo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del passeggero per cause naturali. Al termine delle procedure previste, la salma è stata restituita ai familiari. (v.m.)

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