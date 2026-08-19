SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Olbia
20 agosto 2026 alle 00:15

Stroncato da un malore sullo yacht 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a bordo di uno yacht partito da Olbia, dove, ieri mattina, un uomo di 74 anni, di nazionalità svizzera, è stato trovato privo di vita, presumibilmente dopo essere stato colto da un malore.

L’emergenza è scattata circa mezz’ora dopo che l’imbarcazione aveva preso il largo. Ad accorgersi della tragedia la moglie che ha trovato il marito privo di sensi in cabina. Ricevuta via radio la richiesta di soccorso, la Capitaneria di porto di Olbia ha attivato il 118 e coordinato le operazioni di intervento.

Nel frattempo, lo yacht ha fatto rientro al porto ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. A bordo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del passeggero per cause naturali. Al termine delle procedure previste, la salma è stata restituita ai familiari. (v.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Estate cafona

Assalto alle spiagge protette «La Procura deve intervenire»

L’amarezza di Gassman: «Amici sardi, vi va bene così?» 
Tania Careddu
La visita

«Trepy sta meglio,  caduto in acqua  dopo due ore al sole»

Sassari, accertamenti della Mobile Salvato dalla tempestività dei soccorsi 
Emanuele Floris
Anche Schirru (Gesico) contro il progetto che vanifica gli sforzi per la valorizzazione del sito di Su Angiu

Pale tra i nuraghi, la rivolta dei sindaci

Oppus (Mandas) guida l’opposizione al parco eolico vicino a un’area archeologica 
Severino Sirigu
I sindacati Nursing Up e Cisl Fp: ospedali sovraffollati. Sorgia (FdI): Todde ha fallito, lasci l’interim

«Pronto soccorso, barelle nei corridoi: intervenire subito»

Gravi disagi all’Aou di Sassari e al Santissima Trinità di Cagliari 
La protesta.

A Sorgono i medici di cartone

Giorgio Ignazio Onano
Il Palio di Siena

Nurri, festa a metà tra gioia e attesa

Per Atzeni un mese di collare, la famiglia con lui. Il sindaco: lo aspettiamo 
Sonia Gioia
La strage delle donne

Femminicidio, fermato 80enne sardo

Aveva detto: «Era morta nel podere, ho visto fuggire due uomini» 