Stroncata la “cosca” nigeriana 

Gomorra in salsa nigeriana. Il blitz di ieri della polizia di Stato in centro storico ha smantellato una presunta “cosca” africana, operativa tra Sassari e l’Europa. Trenta i fermati tra Genova e Verona, Caserta e Terni, Siena e Isernia, ma ben 15 soltanto nel capoluogo turritano, epicentro del “cult”, la Supreme Viking Confraternita, dedita secondo le accuse a traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, prostituzione. La punta dell’iceberg in realtà di un ventaglio di reati che sarebbero stati compiuti sotto il cappello dell’associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’inchiesta

«Le indagini sono durate circa tre anni - ha spiegato ieri in conferenza stampa Michele Mecca, dirigente della squadra mobile della questura turritana - Il punto di partenza è stato la serie di pestaggi avvenuti a Sassari Vecchia». Si è aperto man mano un pentolone che, attraverso intercettazioni e appostamenti, coordinati dalla Dda di Cagliari, e dalla pm Rita Cariello, hanno fatto tracimare i tentacoli di un’organizzazione che ha monopolizzato il centro storico facendolo diventare una centrale dello spaccio. Soffocando il tessuto sociale, tra minacce e attentati, fagocitando attività economiche e case, oltre alla volontà dei residenti, costretti all’omertà. Le diramazioni dei traffici e delle cellule nigeriane raggiungevano, da Sassari, Olanda e Francia oppure, invertendo la rotta, toccavano Nigeria e Mauritania. Cocaina ed eroina le due droghe sparse per Sassari e i due continenti, con gli stomaci di uomini e donne usati come “container” degli stupefacenti arrivando a stivare in mezzo agli organi perfino 1 kg e 400 di coca e alcaloidi. 50 invece i kg sequestrati nel corso dell’operazione, insieme a diversi ovuli rinvenuti in un vicolo di via San Donato nel corso del raid.

Il riciclaggio

Smerci da milioni di euro, con il riciclaggio del denaro che avveniva trasportato o da “muli”, in bagagli dai doppi fondi, oppure con il canale dei moneytransfer. «Con transazioni da 2mila euro fatte da centinaia di persone si spostavano cifre importanti». Il riciclaggio poteva avere la forma di rolex da 60mila euro o di ville dallo stile kitsch, in simbiosi di gusti coi camorristi nostrani, acquistate in Africa da coloro che, arricchitisi, si ritiravano a vita privata nella terra natale. Intanto l’executioner, il Don Corleone di turno, e l’emeritus, cervello operativo, dominavano le varie piazze affiliando i “fratelli nigeriani” con riti di stampo tribale coartati nel sistema sotto la minaccia del pestaggio o della eliminazione fisica. Una “Cosa nostra” colpita alle fondamenta grazie all’impegno delle diverse questure italiane e al coordinamento del Servizio Centrale operativo ieri rappresentato da Ugo Armano, dirigente dello Sco di Roma. E mentre gli indagati “sassaresi” sono finiti a Bancali nel centro storico si percepisce sollievo.

