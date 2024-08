stroncata anche la turchia azzurre, ancora la serbia 

PARIGI. Tre partite e tre vittorie, e anche l'Italvolley femminile fa en plein nella fase a gironi del torneo olimpico di Parigi 2024 ma vede profilarsi uno spaurqacchio all’orizzonte. Dopo il 3-0 (25-14, 25-16, 25-21) alla Turchia, le azzurre allenate da Julio Velasco alla fine si ritrovano prime nel girone ma seconde nel ranking totale dietro il Brasile (doveva perdere un set con la Polonia che ha sciupato diversi set point e ceduto il 2° 38-36, per poi perdere 3-0). Decide il set buttato via dalle azzurre contro la Repubblica Domenicana.

Eliminazione diretta

Adesso cominciano i quarti e domani l’Italia rivivrà quello maledetto contro al Serbia che fu fatale a Tokyo ma che non sembra a quello stesso livello. Poi, in caso di successo, Cina o Turchia in semifinale. Ieri c’è stata intanto una grande prestazione, dominando le avversarie, tra le formazioni più forti del panorama internazionale. Velasco ha riproposto la formazione del match d'esordio: la diagonale Orro-Egonu, Bosetti e Sylla le schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro con Bosetti libero. Santarelli, tecnico italiano della Turchia, ha invece scelto Sahin in palleggio Vargas opposto, Baladin e Aydin schiacciatrici, Erdem e Gunes le centrali con Orge libero. Primo set con un ottimo avvio delle azzurre, che ha sorpreso la Turchia. L'ottima efficienza al servizio (3 ace) e a muro (3) ha permesso a Danesi e compagne di scavare il solco (+11, 19-8) amministrato poi fino al 25-14. Secondo più equilibrato con le azzurre brave a gestire il ritorno delle avversarie, più in partita rispetto alla frazione iniziale (25-19). Con Danesi (4 punti e 100% in attacco) e Sylla in grane spolvero. Nel terzo set le turche spingono fino al vantaggio (10-13): Velasco pesca dalla panchina e cambia, il tempo di rodare per le nuove entrate e il break di 5 punti a zero riporta avanti le azzurre, fino al 25-21-conclusivo.

Oggi cominciano i quarti maschili: alle 13 c’è Italia-Giappone. Chi vince sfida la vincente di Francia-Germania.

