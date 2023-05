Stritolato dal compattatore 

Inviata

Portoscuso. «Ferma il motore, Rosy ferma il motore subito!». Sono queste le ultime parola gridate, con la forza della disperazione, da Fabrizio Cherchi, pensionato di 58 anni che ieri è morto dopo essere scivolato dentro il compattatore dell’ecocentro di Portoscuso. Un incidente terribile che ha trasformato in un inferno il piccolo impianto del Cosir, a pochi chilometri dal paese costiero: l’operaia Rosa Vita, che gestiva il compattatore, ha spento subito l’impianto, ma per il pensionato non c’era più nulla da fare.

L’incidente

Erano passate da poco le 11 quando due operai edili che attendevano il loro turno per conferire i rifiuti all’ecocentro hanno sentito le urla strazianti di Fabrizio Cherchi e poi quelle di Rosa Vita. «Ero in coda al cancello – racconta uno dei due giovani che ha preferito non rilasciare il suo nome – ho sentito Fabrizio che gridava chiedendo di spegnere il motore, ho visto la ragazza correre verso l’impianto ormai spento e poi le sue urla disperate ci hanno fatto accorrere in suo aiuto. È stata una scena terribile, impossibile per noi salvare Fabrizio, era finito nel compattatore che lo imprigionava, abbiamo attivato i soccorsi». Nessuno dall’esterno ha potuto vedere con chiarezza il modo in cui è avvenuto l’incidente. Fabrizio Cherchi conosceva bene quell’impianto e ieri mattina, dopo aver pulito alcuni spazi verdi come era solito fare per mantenere la sua famiglia in attesa di trovare un lavoro più sicuro, lo aveva raggiunto per ultimare il lavoro prima di pranzo. Era un ex operaio della Portovesme srl ma, dopo gravi problemi di salute e un trapianto, aveva dovuto lasciare la fabbrica: «Ma non rimaneva mai senza far nulla – racconta il cugino Gesuino Cherchi – ieri l’ho salutato alle 8 al bar dove si era fermato per un caffè prima del lavoro, non avrei mai pensato che non lo avrei più rivisto». Fabrizio aveva caricato gli sfalci su un pick-up nero e, lasciandosi alle spalle il paese, aveva percorso i tornanti della Provinciale 85 che portano nella zona di “Piramide” dove, ai piedi di una gigantesca pala eolica, ha sede l'ecocentro gestito dal Cosir. Conosceva bene l’operaia Rosa Vita che ha salutato prima di percorrere la rampa gialla che porta all’impianto. Non ha gettato gli sfalci in uno dei cassoni ma ha portato il mezzo sino al compattatore. Sarà l’inchiesta a chiarire con certezza cosa sia avvenuto dopo che ha iniziato a scaricare gli sfalci. Chi era presente gli avrebbe sentito dare il via all’azionamento del motore (dettaglio che andrà appurato) per poi gridare disperatamente di fermarlo. Potrebbe aver messo un piede in fallo o essere scivolato senza trovare il parapetto a proteggerlo. Era già aperto o lo ha aperto lui? Anche questo lo chiariranno gli inquirenti. Si sa solo che quando l’operaia è accorsa lui era già stato imprigionato dalla pressa. Poi l’arrivo, vano, dei soccorsi: ambulanze, elicottero, carabinieri, vigili del fuoco e personale Cosir. Il pensionato era già morto e poco dopo i suoi parenti, informati della tragedia, sono arrivati sul posto straziati dal dolore.