Striscioni in Municipio: i dipendenti si dividono  

A San Gavino non si placa la protesta della polizia locale per il mancato riconoscimento dei buoni pasto. Anche ieri, uno degli ultimi giorni da sindaco di Carlo Tomasi, all’esterno del Municipio sono stati affissi nuovi striscioni di protesta. Non è servito neppure l’incontro con la prefettura per riportare un clima disteso e ora sarà la prossima amministrazione a dover eliminare i motivi della contesa nel tentativo di trovare un accordo. Ma ieri all’interno del Municipio nella bacheca è stata affissa una lettera intitolata “Striscioni e crumiri” in cui una parte dei dipendenti comunali si dissocia dalla protesta della polizia locale. «Nostro malgrado come dipendenti comunali – si legge nella lettera – ci sentiamo tirati in ballo in questa situazione. Desideriamo che rimanga sempre chiaro ai cittadini che noi non siamo per lo stato di agitazione e non siamo per lo scontro». Una situazione che ora spetterà dirimere alla prossima amministrazione. Intanto, ieri i componenti della polizia locale non hanno partecipato al banchetto e al saluto del sindaco per i dipendenti comunali.

