Striscione sul muro  della chiesa di Santadi 

«Sni narat. No a is scorias in Sardinia. A Foras». Questa la scritta, accompagnata da una bandiera di Sardigna Natzione, comparsa nella frazione marina di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde, comune di Arbus. Poche parole scritte con un pennarello rosso su drappi bianchi appesi a un filo nel muro laterale della chiesa di Sant’Antonio da Padova. I carabinieri della Compagnia di Villacidro indagano per risalire ai responsabili: i volti degli autori che hanno agito di notte potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere della zona.

Una spiacevole sorpresa per i residenti, quando la mattina si sono trovati davanti a quella che ritengono «una bravata assurda e incomprensibile anche perché posta in un angolo poco visibile ai passanti». Le parole "foras”, “Sardinia” e “scorie” farebbero pensare alle basi militari in Sardegna e alle scorie radioattive.

«Appena siamo stati informati – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis – abbiamo inviato i nostri agenti. Le scritte erano state tolte, magari dalla stessa mano che le aveva posizionate. Il messaggio non aiuta a capire, è alquanto fuorviante. A due passi dal poligono militare di Capo Frasca lascia aperte diverse ipotesi. Qualunque sia stata la scelta degli autori, resta un atto inqualificabile, perché proprio nel muro laterale della chiesa e non in uno spazio aperto e visibile a tutti?». Gli stessi abitanti hanno condannato il gesto vandalico proprio sul simbolo del paese, la chiesa. «Le scritte – dice Isa Piras – non sono chiare. Dispiace che abbiamo preso di mira un luogo sacro. Avrei potuto condividere un messaggio chiaro: aggiustate il campanile prima che cada a pezzi». ( s. r. )

