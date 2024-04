Striscione per l’amazzone caduta da cavallo in città 

Centinaia di chierichetti provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi di Nuoro si sono radunati ieri a Orotelli per la "Giornata diocesana dei ministranti", organizzata dal seminario vescovile, con il supporto di numerosi volontari e associazioni. I giovani chierichetti sono stati guidati dal vescovo di Nuoro Antonello Mura. Il pensiero è anche andato alla giovane amazzone caduta da cavallo durante la processione di domenica scorsa in onore della Beata Maria Gabriella, tempestivamente soccorsa e ricoverata al San Francesco. Per lei i bambini e ragazzi della parrocchia e della Diocesi hanno portato striscioni carichi di affetto e preghiera, con la speranza che guarisca presto e torni a gioire nella quotidianità.

