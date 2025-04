Striscione dei ragazzi: vogliamo fare sport 

La loro richiesta l’hanno “urlata” forte e chiara, in uno striscione sistemato nel punto più alto del parco Matteotti in via Marconi: “Un’iniziativa per l’attività sportiva. Vogliamo la palestra”. I ragazzi che ogni sera e talvolta anche la mattina si riuniscono nell’area verde, vogliono dire la loro nell’ambito della riqualificazione del giardino. Dicono che non bastano la fontana che zampilla, il prato verde e i camminamenti, ma ci vogliono anche aree di ristoro e spazi dedicati allo sport. Una palestra a cielo aperto, insomma, come al Poetto e al parco Europa.

«Noi vorremmo che nella riqualificazione fosse contemplata la sistemazione di attrezzi per fare ginnastica», dice uno dei ragazzi, Simone Concu, «come quelli che ci sono a Molentargius. Siamo in tanti a riunirci qui e sarebbe un modo anche per attirare altre persone». Poco distante, Marco Floris aggiunge: «E poi dovrebbero aprire un punto di ristoro, un chiosco bar con i tavolini, e la gente d’estate resterebbe fino alla chiusura tenendo lontani i vandali».

Senza dimenticare dice Luca Manca, «che bisogna che aprano anche i bagni, che sono chiusi da tantissimo tempo e che servono a tutti. Qui vengono anche anziani e mamme con i bambini». La richiesta, dicono tutti insieme, «è di incontrare il sindaco. Vorremmo parlare con lui per esporre le nostre proposte su questo tema».

