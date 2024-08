Striscione  degli ultras per Buffa 

Hanno scelto un campo neutro i ragazzi del gruppo “Carbonia ultras” per ricordare a Federico Buffa che non dimenticano le parole usate dal giornalista sportivo nei confronti della loro città. All’ingresso dell’arena fenicia di Sant’Antioco, dove Buffa ha tenuto il suo spettacolo “Italia mundial” uno striscione enorme con la scritta “Buffa, Carbonia non dimentica”. Gli autori del gesto, a fronte della garanzia dello svolgimento della rimostranza pacifica, hanno chiesto di non rimuovere lo striscione fino alla fine dello spettacolo, e così è stato. Nessun commento in pubblico da parte del giornalista sportivo che aveva già chiesto scusa pubblicamente per aver detto in un dibattito tv «A Carbonia non c’è niente, neanche la tv». Lo spettacolo è andato avanti regolarmente con grande partecipazione di pubblico. Non c’erano, per scelta, gli autori del gesto di contestazione. ( s. g. )

