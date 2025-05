Striscione al Siotto: «Antifascismo è mafia» Protestano i docenti 

È successo, ancora una volta, nel centro di Cagliari, venerdì davanti a un liceo classico: fumogeni accesi, uno striscione con scritto “Antifascismo è mafia dal ’43” e i militanti schierati di Blocco Studentesco – branca giovanile di Casapound. Il bersaglio? Il liceo Siotto, colpevole di essere un presidio vivo di memoria storica, cultura critica e formazione democratica.

Il tutto ripreso e diffuso sui social, senza alcun rispetto per la privacy di studenti e docenti presenti, le cui immagini sono finite in rete. Il blitz ha avuto l’intenzione di seminare provocazione e destabilizzare la storica scuola di pensiero libero.

E così dopo qualche giorno di riflessione e preoccupazione è il Collegio dei docenti della scuola a prendere posizione a reagire con fermezza, condannando l’azione come un «pericoloso tentativo di intimidazione», frutto di un’ideologia che la storia ha già condannato.

«Ignobili provocazioni di tal genere – si legge nel comunicato ufficiale – non scalfiscono l’identità antifascista e democratica del nostro istituto, che rimane una palestra di confronto e di cittadinanza attiva».

Sono le parole usate nel comunicato del Collegio che non lasciano spazio a fraintendimenti: «chi cerca di riscrivere la storia per screditare l’antifascismo, non troverà terreno fertile tra queste mura». Il Siotto – assicurano alunni e docenti – non è (e non sarà mai) il palcoscenico di nostalgie tossiche. «La libertà di parola e di pensiero è stata conquistata con il sangue di chi ha resistito. E questa libertà, oggi più che mai, ha bisogno di essere difesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA