“Striscia la notizia” torna oggi su Canale 5 alle 20.35. Sottotitolo “La voce della complottenza”. «Complottenzà è un neologismo che indica la cifra del momento», spiega Antonio Ricci, «ormai tutto viene letto come un complotto e tutto ormai è riconducibile alla morte della verità, si creano contenuti dove il vero non è più necessario, perché colpiscono di più il falso e ciò che non è vero». I primi due conduttori sono Michelle Hunziker e Nino Frassica e tra le novità c'è quella che può considerarsi una svolta storica. Non ci saranno più due attraenti donne nel ruolo di velina, immagine simbolo del tg, ma una studentessa e un ballerino. Un velino, insomma. Lui è Gianluca Briganti ha 37 anni, di Viareggio, mamma cilena e papà italiano. Balla da quando ha 5 anni.