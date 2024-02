Un pugno in faccia all'inviata Rajae Bezzaz, calci al cameraman a terra, attrezzatura rotta, i due in ospedale con 10 giorni di prognosi. È il bilancio dell'aggressione subita a Novi Ligure da una troupe di Striscia la Notizia, al lavoro in un'inchiesta su un ragazzo sarebbe solito sparire dopo aver intscato i soldi per i biglietti di concerti e partite di calcio.