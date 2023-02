Strisce rialzate in via XI febbraio 

Continuano i lavori sulle strade di San Sperate, tra segnaletica orizzontale rinnovata e alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico uno dei cambiamenti più significativi riguarda via XI febbraio, di fronte alla parrocchia di San Sperate martire: durante le scorse settimane gli operai hanno installato le strisce pedonali rialzate (che fungono anche da dossi artificiali) per permettere l'attraversamento in sicurezza, specie ai fedeli.

In attesa del tracciamento dei parcheggi già annunciati e che saranno a pochi passi dal sagrato, sull'asfalto è stata tracciata una nuova linea (che qualche automobilista scambia per parcheggio). Si tratta di una bretella pedonale che permette di raggiungere le strisce rialzate in sicurezza. Presto, secondo i piani dell'amministrazione, la bretella sarà rialzata diventando un largo passaggio pedonale. Nel mentre, nel resto del paese, gli operai stanno ripassando la segnaletica orizzontale, tra cui quella della via Bau Ninni Cannas. In questo caso, all'incrocio con via Nora, sono stati anche tracciati e due stop che costeggiano la palma e che permettono di svoltare a destra o a sinistra. Anche i parcheggi non fanno eccezione e molti di questi sono stati rifatti a nuovo. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA