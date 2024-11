Segnaletica orizzontale carente anche in pieno centro, non solo nelle zone periferiche della città. In via Contini, a pochi passi da piazza Roma, le strisce pedonali, che hanno la funzione di consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza la strada, sono solo due: delle altre, sull’asfalto, non è rimasta nemmeno una debole traccia. In questo modo la sicurezza non è garantita.

