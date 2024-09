Strisce pedonali semi coperte dalle siepi 

Vegetazione troppo alta in viale Cimitero, a Sestu. Il punto incriminato si trova proprio all’incrocio con via San Pio. Qui l’erba alta delle aiuole spartitraffico sembra quasi crescere fuori controllo, e nel punto davanti alle strisce pedonali è diventato difficile vedere i pedoni.

Le segnalazioni qui arrivano soprattutto dagli automobilisti ma anche da chi abita nella via: «Casa mia è proprio in questa strada», spiega Letizia Bullita, «spesso capita di aver paura di essere investiti». Un punto comunque bello di Sestu, anche grazie agli alberi che forniscono l’ombra lungo il percorso per il cimitero e il nuovo giardino inaugurato recentemente poco più avanti. Come spesso accade inoltre gli automobilisti corrono troppo, superando il limite previsto per il centro abitato. Il Comune ha un programma preciso per la cura del verde, di cui si occupa un’azienda specializzata.

