Strisce pedonali sbiadite: «Attraversare è un rischio» 

Attraversare la strada? Un’impresa da temerari, soprattutto quando le strisce sono così sbiadite da sembrare invisibili. Capita nel centro di Sestu e gli esempi sono tanti a cominciare da via Cagliari. In questa centralissima strada sono tanti i casi come raccontano i residenti.

«Sarebbe ora di risistemarle, sono sbiadite da troppo tempo, speriamo si decidano prima che capiti un incidente», fa notare Ignazio Fasullo. E gli automobilisti corrono troppo: «L’altro giorno stavo provando ad attraversare, un tipo è arrivato a tutta velocità frenando all’ultimo», racconta Enrico Piga, «lui si è scusato, diceva di aver fretta, ma avrebbe potuto colpire qualcuno». Dopo via Cagliari la situazione non va meglio in piazza sant’Antonio, subito dopo una discesa e in un punto potenzialmente ancor più a rischio.

Situazioni simili anche in via san Rocco e in via San Gemiliano; e pure qui gli automobilisti non si sognano di rallentare, fanno notare i residenti. Eppure qualcosa si sta muovendo: in via Monserrato sono state da poco ripristinate le strisce di quattro attraversamenti pedonali, vicino ad Ateneo. Per il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita: «Il rifacimento delle strisce pedonali in varie vie è in programma e potrebbe svolgersi proprio in questi giorni».

