Strisce pedonali rialzate: «Più sicurezza» 

Nuovi attraversamenti pedonali rialzati in diverse zone della città, davanti a scuole e attività commerciali. Un ulteriore intervento - con altri sei dissuasori in arrivo - messo in campo dal comune di Selargius sul fronte della sicurezza stradale per frenare il fenomeno delle auto che sfrecciano a tutta velocità nelle vie del centro abitato.

I fondi

Le risorse sono state stanziate in bilancio con l’ultima variazione approvata di recente, prima in Giunta poi in Consiglio comunale. Novantacinquemila euro per sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati da installare in altrettante della strade della città: uno ciascuno fra via San Mauro (di fronte al supermercato), via San Marco (vicino all’ingresso dello studio radiologico), via Vienna, via delle Begonie (nella zona della scuola primaria), via della Libertà e via Primo Maggio (di fronte al liceo Pitagora). Dissuasori della velocità che si sommano a quelli già realizzati negli ultimi anni dall’attuale e precedente amministrazione comunale, trenta circa: fra Su Planu, via Don Bosco, via Lussu, via Primo Maggio, via San Martino, via Campi Elisi, via delle Begonie, via della Libertà. E ancora: via Vienna, via Trieste - teatro in passato di incidenti gravi - via Istria, e nel rione di Is Corrias. Tutti cosiddetti punti “neri”, di fatto zone della città dove si sono verificati sinistri stradali che hanno coinvolto pedoni. In attesa che lo stesso intervento venga fatto anche in via Pira, nella borgata Santa Lucia, come più volte richiesto dal consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni.

L’investimento

I lavori per installare i nuovi dossi dovrebbero partire la prossima settimana. «Si tratta di un nuovo e ulteriore investimento sulla viabilità, che conferma come la sicurezza delle nostre strade continui a essere per noi una priorità», commenta l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa. «Proseguiamo con il lavoro portato avanti nella precedente consiliatura, andando a realizzare sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati destinati ad alcuni punti del territorio in cui, attraverso i sistemi di rilevazione della velocità e grazie alle segnalazioni della cittadinanza», spiega l’esponente della Giunta Concu, «abbiamo ritenuto necessario intervenire, anche per la presenza di istituti scolastici nelle vicinanze. Parliamo, complessivamente di circa 360 metri quadri di superficie interessata, che vanno così ad aggiungersi alle strutture realizzate a partire del 2017 e distribuite in tutto il territorio, inclusi i quartieri di Su Planu e Is Corrias. Una risposta concreta alle richieste dei nostri concittadini».

