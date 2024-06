Strisce pedonali rialzate: monta la polemica in Aula 

Volgono al termine i lavori di realizzazione di rialzi pedonali, oggetto di polemica negli ultimi giorni: la presenza della sola segnaletica verticale metterebbe a rischio il passaggio delle auto che, soprattutto nelle ore notturne, avrebbero avuto difficoltà a vedere i dossi. «Nulla è stato lasciato al caso: non appena costruiti sono stati subito segnalati con l'apposita segnaletica verticale. Per quanto riguarda quella orizzontale, è stato necessario attendere qualche giorno affinché l'asfalto fosse pronto ad accogliere la vernice. Come previsto la ditta ha iniziato la tracciatura della segnaletica orizzontale che dovrebbe essere conclusa in queste ore», afferma la sindaca Luisa Murru.

Questi potenziali pericoli hanno spinto la minoranza a inviare una segnalazione al Comune, al comando di polizia Locale e alla prefettura: «La sola segnaletica verticale, in un cantiere in itinere, non è sufficiente in quanto indica un attraversamento pedonale rialzato che però non essendo ancora stato pitturato risulta poco visibile. Sarebbe stato necessario segnalare con opportuna cartellonistica che quella orizzontale è in fase di realizzazione così da avvisare ulteriormente del pericolo», afferma Giuseppe Cinus. Il progetto nasce dalle richieste di cittadini e automobilisti. «Mi dispiace per la polemica di pochi, ma fortunatamente la soddisfazione della maggior parte dei cittadini, che ora si sentono più sicuri, ripaga ampiamente il nostro operato», chiude Murru.

