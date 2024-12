Strisce pedonali rialzate, dopo la morte della 17enne iniziano i lavori a Cagliari 

Qualcosa si muove. Ieri mattina in viale Colombo a Cagliari, all’altezza delle strisce pedonali teatro del tragico incidente in cui ha perso la vita Beatrice Loi investita da un’auto, è spuntata la rete di cantiere e sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato. Dal Comune fanno sapere che si tratta solo del primo di una serie di interventi grazie a un finanziamento di un milione di euro: per questo saranno effettuati una serie di lavori per mettere in sicurezza le strade nelle vicinanze delle scuole. Il calendario degli interventi verrà definito nei prossimi giorni.

L’assemblea

Intanto si parte con viale Colombo, diventato tragicamente il simbolo della poca sicurezza per gli studenti. E proprio per denunciare questo, domani gli studenti del liceo Alberti manifesteranno proprio in viale Colombo, realizzando un cordone umano simbolico sulla strisce pedonali, dove ha perso la vita la loro compagna Beatrice, 17 anni. «Quanto vale la sicurezza di uno studente? A quanto pare, per il comune di Cagliari, meno di un dosso o di un semaforo. Ora diciamo basta», è il messaggio dei rappresentati degli studenti del liceo nell’annunciare l’assemblea straordinaria per denunciare il silenzio dopo quanto accaduto. «Attraversare la strada per entrare in classe non può essere una roulette russa. Non vogliamo comparire nei prossimi titoli di cronaca nera». I ragazzi, dopo l’appello, si ritroveranno dunque domani alle 9 in viale Colombo, lato scuola. Attraverseranno la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere piazza dei Centomila: qui manifesteranno con fischietti, cartelloni, striscioni, pannelli e qualsiasi strumento rumoroso per far sentire la loro voce.

Le segnalazioni

Da anni la direzione del liceo Alberti aveva segnalato la pericolosità di viale Colombo, nella parte tra Su Siccu e piazza dei Centomila, chiedendo interventi come un semaforo, un attraversamento pedonale rialzato o dei dossi. Non è mai stato fatto nulla. Poi la tragedia di tre settimane fa. E ieri l’avvio dei lavori proprio per costruire l’attraversamento pedonale rialzato. Un po’ come accaduto in via Peretti, a inizio anno, dopo la morte dello studente quindicenne investito sulle strisce pedonali: dopo un mese sono stati realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati.

