Strisce pedonali, polemiche 

Le strisce pedonali rialzate piacciono a quasi tutti i monserratini, a prescindere da cosa pensano della Giunta Locci. Ma c'è chi boccia quelli “ruvidi” (presenti in via Cesare Cabras, ma non solo) e preferisce quelli “lisci”. Gloria Murgia ritiene che i primi possano danneggiare le auto e le moto che ci passano sopra: «Transito spesso in via Cabras, rispetto i limiti di velocità, ma anche se si va piano, gli attraversamenti di questo tipo vanno sostituiti con quelli lisci. Sarebbe meglio anche per le ambulanze».

