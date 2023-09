Strisce pedonali pericolose in via San Fulgenzio 

Diversi residenti lamentano la pericolosità delle strisce pedonali situate in prossimità della rotonda di via San Fulgenzio. Il nuovo tracciato della segnaletica si sovrappone a quello vecchio, confondendo così pedoni e automobilisti che non sanno dove si devono fermare per far attraversare le persone. «Sarebbe opportuno cancellarle e tracciarle in maniera appropriata», dicono i residenti della zona. Un intervento che andrebbe fatto al più presto, soprattutto perché si tratta di una strada molto trafficata a qualsiasi ora e vicina alle scuole. ( st.lap. )

