Strisce pedonali ormai sbiadite «Troppi pericoli» 

Proteste in piazza IV Novembre dove le strisce pedonali da una parte e dall’altra della strada, sono quasi completamente cancellate. Così i pedoni che devono attraversare, ogni giorno corrono enormi rischi, anche perché le auto transitano spesso a velocità sostenuta senza prestare attenzione. «Purtroppo queste strisce sono molto pericolose», spiega un frequentatore della piazza Agostino Valdes. «Le macchine non si fermano nemmeno quando la segnaletica è ben chiara, figuriamoci in questa situazione. Dovrebbero intervenire prima che succeda una tragedia. Perché non c’è solo viale Colombo che ha bisogno della segnaletica, ma anche tante altre strade del centro della città che forse sono più nascoste ma dove transitano tantissime persone».

Oltre alla segnaletica, la piazza deve fare i conti con i sampietrini distrutti in tutti gli accessi, oltre a una pavimentazione scivolosa per via dei semi degli alberi. (g. da.)

