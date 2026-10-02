Strisce pedonali, lavori a metà: aspettiamo la ditta 

Le strisce pedonali in via Cagliari- piazza Manno, rifatte a tempo di record lavorando in notturna, sono solo una parte importante degli interventi attesi in città: tante altre strade ugualmente ad alta incidenza di traffico attendono una robusta pennellata di bianco per rendere visibile a pedoni e autisti l’assoluta necessità di mollare l’acceleratore. In piazza Roma, dove il traffico galoppa creando grossi problemi ai pedoni, le strisce bianche sono ormai un’intuizione. «Da tempo – dice Luca Scalas, edicola fronte la torre di Mariano – abbiamo segnalato la necessità di rifare le strisce all’imboccatura della piazza e quelle da via Figoli verso via Mazzini». Per non parlare del vago accenno di bianco che ormai segna il passaggio pedonale nella parte finale di via Petri, palazzi finanziari, e via Tatti. «Le strade di maggior traffico come piazza Roma e via Petri rivestono la massima urgenza nel piano per il rifacimento dei passaggi pedonali. Attendiamo che l’impresa affidataria dia gli ultimi colpi a un cantiere ormai agli sgoccioli, in un paese vicino». I lavori saranno eseguiti di notte come in via Cagliari? «Non è stato ancora deciso, bisogna considerare i costi. In piazza Roma tornerebbe utile, visto il gran traffico di giorno». ( a. m. )

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