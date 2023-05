Tante nuove strisce pedonali in via Giulio Cesare a Sestu. Nella strada è stata appena rifatta la segnaletica, e ora si contano nel giro di un chilometro undici attraversamenti pedonali. E ha fatto discutere anche un video recentemente pubblicato sul gruppo Facebook del paese che ha contato un gran numero di visualizzazioni dove l’autrice commenta sarcasticamente quanto le strisce pedonali siano vicine tra loro, puntando anche il dito sui rallentamenti che possono provocare per il traffico.

In realtà, le “zebre” da codice stradale devono essere piazzate in prossimità di ogni incrocio e attraversamento alla carreggiata. Considerata l’assenza di marciapiede rialzato, si tratta di un prezioso aiuto per i pedoni. Così la maggior parte dei sestesi difende le nuove strisce anzi augurandosi che vengano sistemati più dossi per rallentare le auto che viaggiano sempre troppo veloci. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA