Strisce pedonali fuorilegge 

Strisce pedonali non a norma perché poste a meno dei cinque metri da una intersezione come impone il regolamento al codice della strada approvato dal Dpr 16 del 1992. Parcheggi disegnati in aderenza agli attraversamenti pedonali, anche in questo caso senza la fascia di rispetto, con la sicurezza sacrificata in nome di posti auto. Nuoro non è una città di e per pedoni. Dopo l'investimento di due liceali, travolte sulle strisce pedonali mercoledì mattina mentre uscivano da scuola in viale Trieste, dove si è sfiorata la tragedia, scoppia la polemica. Dall’opposizione Francesco Guccini, ex assessore alla Polizia locale con la giunta Bianchi chiede «che fine ha fatto il piano di sicurezza stradale da 800 mila euro che avevamo varato». È il colonnello della Polizia locale, Gioni Biagioni a spiegare: «Stiamo intervenendo, sono tante le azioni in cantiere, concentrate molte proprio sulle strisce pedonali».

Le vittime

L’ultima vittima, poche settimane fa, quando a gennaio in viale Funtana Buddia un pedone è stato travolto e ucciso sulle strisce. «Serve un piano di sicurezza pedonale, era già stato varato era costato 800 mila euro e non è arrivato a compimento – attacca Guccini – denari vincolati, come quelli che servono ad abbattere le barriere architettoniche e per i marciapiedi perché la sicurezza pedonale parte da lì. L’unico assessorato mai dato è quello alla Polizia Municipale e viabilità, chi se ne sta occupando? Avevo anche previsto l’educazione stradale nelle scuole, ma non si è fatto nulla».

Strisce smart

Ma in città qualcosa si muove, nonostante da dicembre il Comune sia rimasto senza l’ingegnere del traffico, licenziatosi perché assunto in Regione. «Stiamo già facendo una statistica sugli attraversamenti pedonali più a rischio, dove vorremmo porre dispositivi dotati di fotocellula che capta la presenza del pedone e illumina le strisce pedonali attirando l'attenzione dell’automobilista – spiega Biagioni – ci vuole una progettualità e attendiamo l’approvazione del bilancio. Ora interveniamo sugli attraversamenti che non devono essere a ridosso delle intersezioni, ma ad almeno 5 metri. La città è enorme, abbiamo ripristinato cartelli, strisce pedonali e stalli per disabili. C’è la previsione anche della zona a 30 chilometri all’ora. Nelle strade per l’ospedale dove non è attuabile, si pensa ad attraversamenti rialzati o dispositivi per rilevamento di velocità. Per le zone residenziali, e i dossi in prossimità delle scuole, serve lo studio di un ingegnere dei trasporti. Ma soprattutto un bilancio che garantisca risorse per la sicurezza stradale».