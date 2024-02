«Strisce pedonali fatte male e sbiadite» 

Strisce pedonali disegnate male, una sopra l'altra, in alcuni punti anche sbiadite. Si presenta così l'attraversamento di via San Fulgenzio, in prossimità della rotonda che collega la strada a via Caracalla, via dell'Argine e via San Lorenzo. Una zona molto trafficata a tutte le ore del giorno, e che non fa stare tranquilli i pedoni.

«Attraversare in quel punto è pericoloso, ci si confonde perché c'è un mix di strisce bianche, gialle e sbiadite, messe così alla rinfusa», sbotta Donatella Porrà, un'abitante della vicina via Caracalla. «Vicino ci sono le scuole, e il giovedì si svolge il mercato rionale, quindi c'è ancora più afflusso di persone». «Non dimentichiamo che è un problema anche per gli automobilisti, molti dei quali non capiscono a che altezza devono fermarsi per fare attraversare i pedoni», ricorda Pamela Angioni, abitante di via San Lorenzo. La richiesta di chi vive in zona è di cancellarle e tracciarle «nel modo giusto».

L'attraversamento pedonale di via San Fulgenzio versa in queste condizioni da diverso tempo con gli abitanti che chiedono che venga messo in sicurezza. «Hanno posizionato il grappolo d'uva in vetro di Murano nella rotonda, ma la cosa più importante è la sicurezza e l'incolumità delle persone», aggiunge Angioni.

