Strisce fantasma, strade a rischio 

Sbiadite del tutto o in buona parte, consumate, in parecchi punti del tutto mancanti. In ogni caso con le strisce pedonali, o zebrature per stare nel tecnico, a Oristano non ci siamo. Lo stato è pessimo e per i pedoni attraversarle è pericoloso, soprattutto per gli anziani e le persone con difficoltà motorie. Se ci sono danno un senso di sicurezza, se sono solo un dubbio e un’intuizione scatenano non a torto le proteste; per evitare il pericolo bisogna prestare la massima attenzione e non sempre basta.

Le proteste

In diversi punti della città il bianco della vernice da qualche tempo è stato cancellato dal nero dell’asfalto col risultato che le tradizionali zebrature non assicurano più un attraversamento sicuro neppure ai ciclisti e ai monopattisti. Gianni Uras, comandante della Polizia locale, raccoglie lamentele miste a preoccupazioni dei cittadini: «Le criticità sono evidenti, purtroppo non siamo riusciti a intervenire con tempestività perché a luglio e agosto tra ferie e lo stop per il gran caldo, le imprese erano bloccate o impegnate – racconta –. Il progetto per il rifacimento delle zebrature scatterà a breve a partire dai punti dove più intenso è il passaggio dei pedoni». Via Cagliari è uno di questi punti, in particolare l’attraversamento all’altezza di piazza Manno, uno dei più trafficati se non il più trafficato anche in considerazione della sede Arst a due passi, ha completamente perso la vernice. Gli oristanesi che percorrono quel tratto tutti i giorni ne sanno l’esistenza e si comportano di conseguenza ma il turista non si accorge delle strisce e tira dritto. In via Cagliari le zebrature sono tante e non tutte in regola. «Stiamo concludendo la mappatura per individuare le strisce sulle quali intervenire, via Cagliari avrà la precedenza assoluta», certifica il comandante della Polizia.

La mappa

Più avanti nel viale San Martino la situazione è meno compromessa ma alcune mani di vernice sono necessarie. Stesso discorso per la zona est verso l’ex foro boario dove i lavori in corso in alcune strade hanno fatto piazza pulita: via Umbria, Sardegna Lazio. Ma anche al centro, in via Roma e Mazzini, via Tirso negli incroci senza semafori i segnali orizzontali spariscono dopo sei o sette mesi: perché sono i più “battuti” dalle auto o perché necessita intervenire con altri tipi di vernice? Il tema non esclude i ciclisti che tra una lamentela e l’altra avanzano una proposta: piste ciclabili. «Anche per noi ciclisti le strisce sono importantissime, quindi vanno curate al massimo. Purtroppo Oristano pur essendo piatta come un biliardo non è quel si dice “una città per ciclisti”, speriamo che con la ciclovia cittadina la situazione migliori», dice Carlo Spanu, delegato del Comitato provinciale della Federazione italiana ciclisti (Fci) e arbitro internazionale. Nella parte Ovest della città sono malmesse le zebrature nelle strade che si affacciano nel parco di viale Repubblica come via Carpaccio, viale della Libertà e altre. Insomma, prima si interviene e meglio è per tutti.

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