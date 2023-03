Strisce e percorsi pedonali: più sicurezza nel parco Parodi  

Dopo l’asfalto arriva la segnaletica. Hanno preso il via ieri mattina i lavori per la realizzazione delle strisce in via San Giovanni nella zona attorno al parco Parodi a Sant’Andrea, dove nelle scorse settimane era stato steso il nuovo bitume. Gli operai hanno tracciato gli attraversamenti pedonali davanti agli ingressi del parco, le linee di mezzeria e i percorsi pedonali nei tratti dove non c’è il marciapiede per rendere più sicura tutta l’area attorno ai giardini frequentati da tantissime persone sia d’estate che d’inverno. Inoltre è stato allungato il percorso delle piste ciclabili che da via San Giovanni si riconnettono a via Leonardo da Vinci.

«Abbiamo inoltre tracciato a nuovo e ben visibile la freccia che allo stop indica la direzione obbligatoria verso destra dall’uscita di via San Giovanni in via Leonardo da Vinci verso Quartu», spiega l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu. «Questo perché molti continuano a tagliare la striscia continua e a svoltare pericolosamente verso sinistra. Tenendo conto poi del fatto che da Quartu le auto arrivano purtroppo a velocità altissima anche a 120 chilometri orari». Nei prossimi giorni si procederà con il rifacimento della segnaletica in via Brigata Sassari mentre in via Parini bisognerà attendere la sistemazione delle cunette. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA