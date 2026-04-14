Strisce blu, una proroga e tanti dubbi 

Tema caldo e ciclico. La gestione dei parcheggi a pagamento torna al centro del dibattito politico a ridosso della scadenza di giovedì 30 dell’appalto. Una partita che vale oltre 4,5 milioni di euro per cinque anni e che riapre un nodo già conosciuto: gara pubblica o affidamento in house alla Oristano Servizi, società che gestisce anche la cura del verde?

L’interrogazione

A rimettere il tema sul tavolo è l’interrogazione firmata dalla minoranza, in testa Francesco Federico. Il documento ricostruisce una vicenda che parte dal 2020, quando si tentò – senza successo – la strada della gestione interna. Allora si parlava di un possibile «triplice vantaggio: maggior introito per le casse dell’Ente; garanzia dei livelli occupazionali; beneficio diretto per la stessa Società in house». I firmatari però sollevano anche dubbi sulla gestione attuale, compresa la valutazione sull’efficacia del modello esternalizzato.

L’ex sindaco

A spiegare perché quella strada 5 anni fa non fu percorsa è l’ex sindaco Andrea Lutzu: «L’argomento venne affrontato in commissione dove l’allora amministratore unico della società in house confermò che l’operazione sarebbe stata fattibile. Ma non avevamo elementi certi per poter affermare che l’eventuale passaggio in house del servizio sarebbe stato migliorativo. Quella di procedere con la gara d’appalto fu una decisione assunta dalla maggioranza».

La proproga

Oggi lo schema si ripete, ma con tempi stretti. Il contratto scade tra pochi giorni e il comandante della polizia locale, Gianni Uras, ha già indicato la strada: «A fine mese si procederà con una proroga tecnica». L’attuale gestione (Easy Help & Stop) è destinata a proseguire, forse fino all’autunno. Nel frattempo il Comune si muove. La nomina del Rup e del direttore dell’esecuzione certifica l’avvio della procedura per una nuova gara quinquennale. Un atto che sembra indirizzare la scelta, ma che non la chiude. Perché il confronto politico resta aperto.

L’assessore

«C’è un dibattito aperto in maggioranza, vista l’imminente scadenza dell’appalto», conferma l’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi. E a proposito di quelle nomine chiarisce: «Non esclude nulla, perché è la procedura propedeutica da fare in anticipo, a prescindere dalla decisione». Un elemento che pesa anche politicamente: il tema parcheggi era tra le priorità indicate da Sardegna al Centro 20Venti, il movimento dello stesso Angioi.

I numeri

Il servizio conta oltre 1.300 stalli con un peso rilevante dei parcheggi in struttura: 66 posti in vico Verdi, 270 nell’area di via Mariano IV e quasi 200 tra le vie Foscolo e Carducci. Ed è qui che il tema si incrocia con quello, altrettanto sensibile, della Ztl. La critica più frequente riguarda la carenza di parcheggi, ma la realtà è più complessa: gli stalli esistono, il problema è dove sono e quanto vengono utilizzati. I multipiano, spesso, restano lontani dalla saturazione mentre la pressione si concentra sulle vie più centrali. Da qui la necessità di un salto di qualità: ripensare la distribuzione, creare fasce di sosta a ridosso del centro e affrontare una volta per tutte il nodo della stazione Arst di via Cagliari.

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