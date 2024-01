Strisce blu sul litorale, tariffe invariate per l’estate ‘24 

A Gonnesa, per la prossima estate, restano invariate le tariffe per i parcheggi comunali sul litorale. In vista della preparazione del bilancio di previsione, come ogni anno, l’amministrazione comunale deve fissare le tariffe dei più di mille stalli di sosta distribuiti tra Fontanamare, Plagemesu e Sa Punta S’Arena: anche per la prossima stagione estiva il Comune ha deciso di confermare le tariffe e lo strumento dell’abbonamento tanto apprezzato dai residenti. Per poter parcheggiare l’auto sulla costa gonnesina, a pochi passi dal mare, si pagheranno 3 euro per mezza giornata e 5 euro per tutto il giorno, mentre per i ciclomotori 1 euro per metà giornata e 2 euro per tutto il giorno (dalle 8,30 alle 18,30).

Confermata anche l’idea del pass, un abbonamento volontario che può essere richiesto al Comune e dà diritto a uno sconto su tutta la stagione. Ne potranno usufruire innanzitutto i residenti a Gonnesa: le autovetture pagheranno 30 euro a stagione, i ciclomotori 15 euro. Anche i proprietari di seconde case nel territorio comunale di Gonnesa avranno diritto all’abbonamento, se ne faranno richiesta: dovranno pagare 40 euro per poter usufruire del parcheggio sul litorale per tutta la stagione estiva.

Ancora potranno attivare il pass i dipendenti degli stabilimenti balneari e i lavoratori di attività commerciali adiacenti il parcheggio (30 euro a stagione) e i titolari di attività di noleggio di natanti (30 euro).

