«Strisce blu solo a Costa Rei» 

Nell’abitato di Muravera non ci sarà alcun parcheggio a pagamento. Le strisce blu, invece, saranno attive a Costa Rei ma solo dalla prossima stagione. È la (più o meno) clamorosa retromarcia del Comune di Muravera in seguito (anche) alle tante proteste da parte dei cittadini.

Passo indietro

Nell’ultima delibera della Giunta presieduta da Salvatore Piu la spiegazione della retromarcia: «Rispetto al 2022, anno di redazione delle linee guida del progetto delle strisce, si è registrato un cambiamento delle condizioni economiche e del flusso di utenza tale da non rendere più opportuna l’istituzione attuale delle aree di sosta a pagamento nel centro di Muravera».

Serrande che si abbassano, insomma, e famiglie più povere. Le strisce blu, aggiunge il Comune, erano state istituite «non tanto per un ritorno economico quanto per garantire un efficace ricambio della sosta». Ricambio che sarà invece garantito – come avevano chiesto i cittadini – dal ripristino del disco orario o, meglio, dai controlli delle zone disco (controlli che negli ultimi anni non sono stati quasi mai fatti, complice anche una segnaletica poco chiara).

Costa Rei

Per colmare i mancati introiti delle strisce blu a Muravera – e dunque per garantire gli introiti alla società esterna che si è aggiudicata l’appalto per 4 anni – saranno incrementate le strisce blu a Costa Rei (solo d’estate: «Saranno individuate nuove aree nella località costiera di Costa Rei al fine del permanere dell'equilibrio economico finanziario del servizio» (116mila euro l'anno il canone che la società deve versare al Comune, soldi da reinvestire in viabilità e decoro).

Le reazioni

Le polemiche, in ogni caso, non si placano. Per Luciano Zerbi, presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei «non c’è limite all’indecenza, sembra che l’unica cosa importante sia raschiare altre risorse senza risolvere davvero i problemi di viabilità, decoro e parcheggi». Non manca una frecciatina da parte del consigliere comunale Michele Secci, passato all’opposizione anche per la sua contrarietà alle strisce blu: «Vedere che l’amministrazione comunale ha deciso di eliminare i parcheggi a pagamento e ripristinare il disco orario è motivo di grande soddisfazione. È la dimostrazione che quando si agisce con coerenza e si dà voce ai cittadini qualcosa può davvero cambiare nel segno di equilibrio e buon senso».

