Strisce blu, società di gestione indagate 

Formalmente figurava un certo numero di dipendenti, in realtà erano meno. E così i controlli nel servizio dei parcheggi a pagamento in città erano davvero sporadici. Questi, in sintesi, sono gli esiti dell’inchiesta avviata e chiusa in tempi strettissimi dai carabinieri della Polizia giudiziaria della Procura dopo l’esposto depositato la scorsa estate: sotto inchiesta ci sono i referenti delle società Easy Help di Recanati e Stop di Macerata, Matteo Chiodoni e Davide Pensalfini. Per loro la Procura di Oristano ha chiesto il rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture, la richiesta è sul tavolo del gup del Tribunale che ora fisserà la data per l’udienza preliminare. Il Comune di Oristano è parte lesa.

L’inchiesta

Era scattata l’estate scorsa, dopo l’esposto in cui si segnalavano alcune irregolarità. In particolare, dopo che la stessa associazione temporanea di imprese si era aggiudicata l’appalto per il servizio dei parcheggi a pagamento nelle spiagge di San Vero Milis. Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri della Pg, le società avrebbero formalmente fatto apparire i nomi di alcuni dipendenti che, di fatto, non lavoravano a Oristano ma in altri centro dell’Isola. Un sistema che, sempre secondo gli accertamenti, consentiva di far lavorare alcuni dipendenti a San Vero. La conseguenza, in città, era che i controlli per verificare il pagamento dei ticket erano diventati sporadici perché il personale era stato ridotto. Secondo le verifiche svolte, i referenti delle società avrebbero violato gli accordi in sede d’appalto, la contestazione formulata dalla Procura è frode nelle pubbliche forniture.

Il Comune

Nel procedimento il Comune di Oristano è parte lesa. «Aspettiamo gli sviluppi dell’inchiesta, anche con l’udienza preliminare» ha commentato il sindaco Massimiliano Sanna, «per poi valutare eventuali provvedimenti, in particolare sulla costituzione in giudizio».