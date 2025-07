Strisce blu, Secci passa all’opposizione 

Le strisce blu contestate da tutto il paese rischiano di lasciare il segno anche all’interno della maggioranza. Da ieri infatti Michele Secci, consigliere comunale eletto, appunto, col gruppo di maggioranza, è all’opposizione. Lo ha ufficialmente dichiarato con una lettera inviata al protocollo, non prima di aver bussato alla porta del sindaco Salvatore Piu. «Non mi riconosco più – avrebbe detto Secci al primo cittadino – nell’azione politica che state portando avanti, ben diversa dalle idee di inizio mandato”.

Le ragioni

Secci chiarisce che non si tratta solo di strisce blu «ma quest’ultima vicenda e un po’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso». E dunque «per coerenza con i valori che mi hanno guidato sin dall’inizio della candidatura - sottolinea – ritengo sia opportuno continuare il mio mandato all’interno della minoranza, contribuendo con senso critico e costruttivo all’attività consiliare nel rispetto dei tanti cittadini che con il loro voto hanno espresso fiducia nella mia persona». In ogni caso «lascio la carica di consigliere di maggioranza – aggiunge – senza rimpianti perché ritengo che ogni esperienza, per quanto intensa e significativa, debba avere un tempo giusto per iniziare e uno altrettanto giusto per concludersi».Una mossa, anche se nessuno lo dichiara, fatta in vista della campagna elettorale ormai alle porte: Secci, insomma, ha preso le distanze dell’attuale maggioranza. Distanza che però c’è anche nei confronti degli attuali consiglieri di minoranza del gruppo “Obiettivo Muravera”: quella del consigliere ribelle - per il momento - sarà un’opposizione solitaria.

La replica

Secca la replica del sindaco Salvatore Piu: «Secci? Lo ringrazio di cuore perché in tutti questi anni non ha mai fatto mancare il suo voto favorevole a tutte le proposte della maggioranza. Anche se purtroppo - aggiunge il primo cittadino - non ho mai registrato da parte sua alcun contributo significativo».

L’assemblea

Resta aperta, intanto, la questione strisce blu nel cuore di Muravera. Dopo la rivolta di un intero paese oggi l’amministrazione comunale potrebbe convocare un’assemblea pubblica per spiegare esattamente se e come funzioneranno i parcheggi a pagamento in una parte di via Europa, di via Roma e di viale dei Platani. Tra le ipotesi c’è anche quella di una sosta gratuita per tutti nei primi minuti. Il tempo necessario, insomma, per un caffè o una compera in negozio. Nel frattempo, grazie proprio alle strisce blu, la campagna elettorale (si voterà fra meno di un anno) è cominciata.

RIPRODUZIONE RISERVATA