Strisce blu, raffica di multe ai residenti 

Si può, certo, ma solo da ieri pomeriggio. È sui tempi, che si è giocato ieri un piccolo “pasticcio” che è costato una multa intorno ai trenta euro a decine di residenti che avevano parcheggiato l’auto attorno al mercato di San Benedetto. Sono quelle infilate sotto i tergicristalli dagli addetti di Parkar, la società che gestisce gran parte delle strisce blu in città. Tutta colpa di una procedura a metà, tra una delibera (approvata) e un’ordinanza (non ancora firmata), i cui effetti hanno fatto saltare la mosca al naso ai residenti nella zona del mercato di San Benedetto che avevano posteggiato l’auto nelle strisce blu attorno allo stabile, ora chiuso per la ristrutturazione.

Il “pasticcio”

Che cosa è accaduto? Serve un passo indietro, anzi due. Chi abita vicino al mercato civico più importante ha diritto al pass per i residenti, che nell’anello (è definito così, ma è un rettangolo) interno e in quello esterno possono parcheggiare gratis nelle strisce blu. Ma un’eccezione era in vigore da tanto tempo: il venerdì e il sabato, i giorni in cui il mercato civico lavorava di più quando era aperto, i residenti non potevano occupare quei posteggi per evitare di sottrarrli a chi andava a fare la spesa. Una misura, insomma, per favorire i cittadini-clienti del mercato e gli operatori.

La chiusura cambia tutto

Però poi San Benedetto ha ha traslocato in via Sant’Alenixedda e il Comune ha deciso che le esclusioni per i residenti il venerdì e il sabato non devono valere più. La Giunta l’ha deliberato, l’informazione ha diffuso la notizia e a San Benedetto è festa per l’abbondanza di parcheggi tutti i giorni.

La “trappola”

Tutto vero, se non fosse che un conto è decidere, un altro è applicare ciò che è stato deciso. Si scopre che che la Giunta Zedda ha sì deliberato l’accessibilità gratuita per i residenti ai parcheggi anche il venerdì e il sabato, ma l’ordinanza ancora non c’era: lo testimoniavano ieri mattina i segnali stradali, che riportavano le vecchie regole. E così in tarda mattinata è arrivata, conferma l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, «la firma nell’ordinanza, ma il posizionamento della segnaletica necessita di un minimo di tempi tecnici. Comunque», aggiunge l’assessore, «il Comune, ove possibile, interverrà in autotutela. Garantiamo correttezza, legalità e buonsenso in ogni fase dell’attività amministrativa, soprattutto per misure che riguardano direttamente la quotidianità dei cittadini».

Operai al lavoro

Saputo della firma dell’ordinanza, senza la quale non si poteva procedere, ieri mattina l’amministratore unico di Parkar, Carlo Arba, ha inviato gli operai per modificare la segnaletica eliminando le eccezioni del venerdì e del sabato dal permesso di parcheggiare gratis per chi ha il pass residenti. Detto, fatto: da stamattina, chi ha il pass può parcheggiare nei due “anelli” del mercato civico chiuso, com’è ovvio. Su che cosa sarà delle multe di ieri mattina, però, di ovvio non c’è nulla.

