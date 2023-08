Strisce blu, proteste e scontro politico 

Sulle soste blu, la protesta arriva da una parte della maggioranza consiliare: «Date un pass anche ai residenti in centro privi di parcheggio». Da tre mesi è in corso la gestione sperimentale del nuovo sistema di soste a pagamento, ma cinque consiglieri che sostengono il sindaco prendono le difese dei cittadini che si sono visti trasformare da bianche a blu le strisce dei parcheggi sotto casa. Ne è nata così un’interrogazione alla Giunta sottoscritta da Diego Fronterrè, Luca Arru, Alessia Cadoni, Giacomo Floris e Nino Spanu, tutti consiglieri di maggioranza. Ma le proteste sono anche dei residenti in alcuni palazzi del centro privi di un posteggio auto condominiale o privato.

La protesta

«Nel mio caso – insiste Marcello Chessa, impiegato in pensione – abito nel palazzo Inps, non abbiamo parcheggio interno ma la mattina se per caso devo scaricare la spesa non posso pagare ogni mattina un ticket aggiuntivo: basterebbe un pass per nucleo familiare anche se questo comporterebbe inevitabilmente la redistribuzione dei parcheggi blu». Ma secondo il consigliere Fronterrè, «attuare modifiche deve essere la logica conseguenza per rimediare allo svantaggio cui sono stati sottoposti i residenti del centro». Sul tavolo della Giunta sono già arrivate due petizioni: una è quella dei residenti del palazzo Inps, l’altra dei residenti via Brigata Sassari in cui per la prima volta sono comparse le strisce blu. «Sono trascorsi tre mesi – dice Luca Arru – capiamo l’impatto positivo per l’economia e capiamo la salvaguardia dei posti di quattro vigil park, ma la formula mostra pecche: deve essere congruo il numero di pass da concedere ai residenti delle zone centrali privi di parcheggio».

I parcheggi

I parcheggi sono circa 300, e la nuova definizione degli stalli ha comportato l’introduzione di ampie zone a disco orario, come in piazza Ciusa. In via delle Poste, suscita proteste (denunciate dalla consigliera Daniela Garau) il fatto che «i parcheggi sono su ambo i lati in una strada stretta». Ieri la società di gestione dei parcheggi e la polizia municipale si sono incontrate per fare il punto sui primi tre mesi di stalli blu. «Abbiamo chiesto una relazione alla ditta – dice il vice sindaco Michele Stivaletta – e siamo disponibili a ogni valutazione ma alcuni aspetti vanno precisati: in passato non è mai esistito il sistema dei pass, introducendoli occorrerebbe difendere i livelli occupazionali, i parcheggi a pagamento sono validi sino alle 13 e taluni palazzi hanno il parcheggio libero a breve distanza».

