Strisce blu, prorogata la gestione 

Quindicimila euro in meno di incassi in due anni, fra il 2020 e il 2021. È l’effetto del Covid sulle casse di Abaco, la società che gestisce i parcheggi a pagamento in città, conseguenza delle restrizioni che durante il primo periodo della pandemia ha costretto tutti a uscite limitate, se non per lavoro e urgenze. I mancati introiti - come viene spiegato nella delibera di Giunta che dà il via alla rinegoziazione del contratto con Abaco sino a fine maggio del prossimo anno - sono stati ripianati solo in parte con l’anticipo e il prolungamento del periodo della sosta a pagamento nel litorale, terminata lo scorso 30 settembre. Da qui la decisione di prolungare il contratto con la società - in scadenza il 7 ottobre - sino al 31 maggio del 2024, “ai fini del riallineamento dello squilibrio economico della gestione negli anni 2020 e 2021, condizionati da fatti esterni riconducibili all’emergenza Covid-19, incluso il conseguente ridimensionamento delle attività economiche locali, non prevedibili e non riconducibili al concessionario”. Non solo: l’amministrazione rinuncia “ad alcune innovazioni tecnologie proposte (palmare, colonnina ricarica elettrica, moto parking, display led) stimati da Abaco per 15mila euro”, in modo da compensare la perdita economica riconducibile al periodo del Covid. Per i quartesi, e per chi abitualmente parcheggia in città, non cambia niente: le aree di sosta e le modalità di pagamento restano le stesse, così come le tariffe. Nel frattempo gli uffici del Comune studieranno la futura gestione dei parcheggi nel territorio, compresa la possibilità di un project financing.

