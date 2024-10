Strisce blu, pass verde per i residenti 

Le strisce da blu diventeranno verdi. Sono i parcheggi di “cortesia” riservati ai residenti di alcune zone del centro e compongono una delle principali novità del nuovo sistema degli stalli a pagamento.

La proroga

Scaduti i dieci mesi di gestione sperimentale, pochi giorni fa l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’affidamento in via provvisoria per altri cinque mesi. Affidamento che però potrebbe interrompersi anche prima della scadenza dei cinque mesi perché è in corso di definizione il capitolato d’appalto per l’affidamento pluriennale. Nel frattempo, spuntano non poche novità attorno a un servizio che da anni è croce e delizia: al “partito” bipartisan di chi ritiene opportuni i parcheggi a pagamento si contrappone quello di chi in una realtà come Carbonia li ritiene anacronistici. «Ma in questi dieci mesi di sperimentazione – analizza l’assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta – i riscontri positivi sono stati superiori alle criticità: il servizio è solo di mattina, le tariffe sono diminuite, si paga pure con un’app, esiste il quarto d’ora di cortesia».

I pass

Ora si aggiungono pure 25 stalli dedicati a residenti di aree centrale che non hanno parcheggi privati o condominiali. Verrà loro concesso un pass valido solo la mattina perché di sera in città le strisce blu non hanno validità. Le zone sono vico Matteotti lato portici (una decina di stalli) e la striscia fra via Marche e via Nuoro lato palazzi (circa quindici). «Un segnale positivo anche se questi stalli per residenti non sono moltissimi – spiega il consigliere comunale Luca Arru che con una mozione si fece promotore di questa scelta – dato che i parcheggi blu erano stati individuati soprattutto in centro eliminando zone di scarso utilizzo come il tratto basso di via Gramsci, non aveva senso gravare troppo sui residenti». È probabile che verranno delimitati col colore verde.

Gli spazi

L’atto di indirizzo della Giunta prevede quindi non più 315 parcheggi a ticket ma 290. Ovvero 61 in piazza Ciusa (confermata la scelta di lasciare a disco orario quelli centrali), 14 in via Nuoro, 32 in piazza Rinascita, 26 fra via Brigata Sassari e via Turati, 8 nel lato destro di via delle Poste perché invece nel lato sinistro sono stati trasformati a disco orario, 32 nel tratto medio alto di viale Gramsci, 34 in piazza Matteotti, 24 in largo Montuori, 51 fra piazza e via San Ponziano, infine 8 all’inizio di viale Arsia. Dal capitolato d’appalto resta fuori il multipiano di via Verona con i suoi 120 stalli in totale abbandono: troppo oneroso per il Comune sistemarlo, ma altresì la gestione è stata giudicata sinora anti economica dalle imprese commerciali o di servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA