Strisce blu, partenza con polemica 

Falsa partenza per il servizio dei parcheggi pubblici a Bosa Marina. L’avvio del sistema era previsto per il 15 giugno ma già dal primo i turisti e i bosani che parcheggiavano l’auto nelle aree di sosta fino a Turas si sono trovati davanti gli operatori della società che gestisce il servizio che chiedevano i pagamenti. Sui parchimetri (in cui non era possibile inserire le monetine) era stata cambiata, con un’apposita nota, la decorrenza dell’obbligo: il primo giugno, invece che il 15 del mese, come previsto.

Il controllo

La circostanza non è sfuggita al comandante dei vigili urbani Giampiero Farinelli che, giunto sul posto, ha informato chi parcheggiava che il pagamento non era dovuto: «Il servizio, secondo le determinazioni esistenti, decorre dal 15 giugno. Quindi, la richiesta a far data dal primo è immotivata e il mio ufficio svolgerà i necessari accertamenti per individuare eventuali responsabilità». In spiaggia è scoppiata la polemica fra i centinaia di bagnanti irritati che cercavano gli operatori dei parcheggi cui avevano pagato, dietro presentazione di ricevuta manoscritta, il diritto di sosta. Occorre precisare che non appena è stata conclamata la violazione, la società ha correttamente e con rapidità eseguito il rimborso di quanto incassato.

La società

Com’è possibile che una ditta che gestisce i parcheggi e deve farlo dal 15 giugno esiga il pagamento dal primo? Il sindaco Piero Casula chiarisce l’accaduto: «Una tempesta in un bicchiere d’acqua, è stata una inutile polemica – sostiene il primo cittadino - si è trattato solo di un’incomprensione fra Comune e impresa che aveva chiesto l’avvio dell’attività di gestione dal primo giugno. Ma la richiesta non è stata ancora presa in esame e quindi discussa dall’esecutivo».Consorzio The park, che gestisce il servizio, precisa: «Il disguido si è verificato a causa di un fraintendimento sulle comunicazioni fra il nostro referente e gli uffici comunali. La nostra azienda aveva chiesto al Comune di poter anticipare i tempi di attivazione, era necessario preparare urgentemente i parchimetri. Inoltre, dai contatti avviati sembrava che la documentazione per l’autorizzazione fosse stata firmata. Ci scusiamo con gli utenti e co l Comune. Gli operatori hanno provveduto a restituire i soldi a chi aveva già pagato il ticket ».